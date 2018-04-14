Париж, 14 апреля, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, глава США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонных переговоров обсудили удар по Сирии. Об этом сообщает в субботу, 14 апреля, пресс-служба Елисейского дворца.

Жорж Тирье-Бонье. Тройственный союз (фрагмент). XIX век

«Он (Макрон) поприветствовал прекрасную координацию сил Франции с армиями наших британских и американских союзников во время операции против химического потенциала сирийского режима», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирии. Боевые корабли ВМС США, а также американские, британские и французские ВВС выпустили по целям в Сирии 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля».

Сирийские системы ПВО, основу которых составляют комплексы производства СССР, смогли сбить 71 ракету.

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