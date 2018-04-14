Нью-Йорк, США, 14 апреля, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Совет Безопасности (СБ) ООН отклонил российский проект резолюции с осуждением удара США, Франции и Великобритании по Сирии. Голосование состоялось в субботу, 14 апреля, в ходе экстренного заседания СБ ООН, созванного по инициативе РФ.

Tom Page В здании ООН

Проект резолюции поддержали РФ, Китай и Боливия. Восемь стран, среди которых США, Франция и Британия, проголосовали против. Еще четыре страны воздержались.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирии.

Всего были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-земля» по ряду целей в Сирии. Сирийские системы ПВО смогли сбить более 70 ракет.

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