Берлин, 14 апреля, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Германия и Франция выступают за новый формат переговоров по ситуации в Сирии. Об этом, как передает Deutsche Welle, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас.

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«Вместе с Францией мы намерены добиваться создания международного формата с участием влиятельных государств, который может придать политическому процессу новые силы», — сказал глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Мас добавил, что существующие форматы переговоров по Сирии не «продвинули вперед» политическое решение конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по территории Сирии. Всего были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-земля» по объектам инфраструктуры страны. Сирийские системы ПВО, которые состоят из старых комплексов производства СССР, смогли сбить 71 ракету.

США, Франция и Британия называет свою атаку «ответом» на якобы химическую атаку в сирийском городе Дума.

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