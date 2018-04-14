Москва, 14 апреля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Президент Турции Раджеп Эрдоган своими действиями в очередной раз доказал, что союз России с Турцией невозможен, тем более с Турцией, взявшей курс на восстановление Османской империи, заявил 14 апреля лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Эрдоган

«Мы считаем оправданной и правильной военную операцию США», — процитировал Кургинян высказывания Эрдогана касательно сегодняшней атаки США на Сирию.

«Точка, всё сказано. Это означает, что союзник нас кинул, и она работает таким же способом, как сам Трамп. Это то же самое. Это означает, что нет этого надежного союза. Нам этот надежный союз нужен, он нам интересен… но есть исторические константы: не может быть союзником России президент, отстаивающий неоосманизм, не может этого быть!» — отметил эксперт.

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По словам политолога, тактически возможна любая эквилибристика со стороны Турции, направленная в том числе и на сближение с Россией, однако, когда наступает момент истины, Турция поддерживает противника России — США.

«России нужен союз с Турцией, хорошо иметь союз с Турцией, но, как мы видим — невозможно! Вот в чем вопрос, тем более, что это линия на неоосманизм… Как только наступает момент истины, они поддерживают не «против Асада», а военную операцию США! То есть они поддерживают нашего противника. Точка! И так будет всегда!» — закончил мысль политолог.

Напомним, что 14 апреля США нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. Большую часть ракет удалось сбить сирийской ПВО, а те, что достигли целей, ударили в основном по заброшенным объектам или объектам, не представляющим особой значимости. Президент Турции Раджеп Эрдоган полностью солидаризировался с США, поддержав их действия.

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