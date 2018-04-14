Москва, 14 апреля, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Евросоюз должен прекратить провокации с участием стран — членов объединения. Об этом написала на странице в соцсети Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление ЕС, в котором Брюссель призывает РФ «использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего применения химического оружия Дамаском».

Цитата из м/ф «Подкидыш». Реж. Татьяна Лукашевич. 1940. СССР «Муля, не нервируй меня!»

«А мы (власти РФ) призываем ЕС использовать хоть чтобы-нибудь для предотвращения дальнейших провокаций с участием его стран-членов», — отметила представитель МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по территории Сирии. По уточненным данным, всего были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-земля» по объектам инфраструктуры страны. Сирийская система ПВО, которая состоит из старых комплексов производства СССР, смогла сбить значительную часть ракет.

США, Британия и Франция называют свою атаку «ответом» на якобы химическую атаку в городе Дума.

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