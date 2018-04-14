Москва, 14 апреля, 2018, 19:20 — ИА Регнум. «США и союзники» нанесли удар не только по Сирии, но и по всей системе международного права. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда».

Цитата из х/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР «Он замахнулся на самое святое, что у нас есть — на Конституцию!»

"С дипломатической точки зрения, это удар, который был нанесен не только по географической точке на карте, это удар, который был нанесен международному праву и всей системе международных отношений, — сказала Захарова. — Цель объяснить невозможно с точки зрения логики и результативности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по территории Сирии 14 апреля. По уточненным данным, всего были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-земля» по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры страны. Сирийские системы ПВО в ходе противовоздушного боя смогли сбить 71 ракету.

«США и союзники» называет свою вероломную атаку «ответом» на якобы химическую атаку в сирийском городе Дума.

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