Лавров выступил с новыми данными по «делу Скрипаля»
Москва, 14 апреля, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Вещество, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в Великобритании, определено по результатам анализов в Исследовательском центре в швейцарском городе Шпиц. Об этом, как передает RT, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Специалисты центра 27 марта завершили исследование образцов (отобраны на месте происшествия в Солсбери), которые были направлены им из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, согласно информации специалистов лаборатории, в британском Солсбери могло быть использовано нервно-паралитическое вещество BZ.
«В пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химоружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, — привёл Лавров заключение. — BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя».
При этом специалисты лаборатории отмечают, что данное вещество находилось на вооружении США и Великобритании, отметил также Лавров.
«В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», — сказал глава МИД РФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Правительство Великобритании, не предоставив доказательств, сразу обвинило в отравлении граждан Россию и лично президента страны Владимира Путина.
Москва отвергла все обвинения.
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