Санкт-Петербург, 14 апреля, 2018, 18:26 — ИА Регнум. 14 апреля на стадионе «Крестовский» был разыгран матч в рамках 26-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Зенит» и «Анжи». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Иван Шилов ИА REGNUM Стадионе «Крестовский»

На 36-й минуте аргентинский скоростной форвард Себастьян Дриусси вывел «сине-бело-голубых» вперед — 1:0. Ассист на свой счет записал Юрий Жирков.

Статистика матча («Зенит"/"Анжи»)

Удары 10/4

Удары в створ 3/1

Владение 60%/40%

Фолы 11/13

Набрав 45 очков «Зенит» поднялся на 3-ю строчку. «Анжи» с 24-ю баллами остались в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Мевля, Иванович, Паредес, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Ерохин, Заболотный.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Самарджич, Брызгалов, Данченко, Тетрашвили, Мусалов, Антон, Хубулов, Бакаев, Лескано.

Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.

Предупреждения: Смольников — 39, Хубулов — 44, Кришито — 52, Лодыгин — 86.

Голы: Дриусси 36 — 1:0.