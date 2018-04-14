Дамаск, 14 апреля, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что одобряет ракетные удары, которые в ночь на субботу, 14 апреля, США совместно с Великобританией и Францией нанесли по Сирии, сообщает немецкое издание Die Welt. Вокруг этой позиции сплотилось и федеральное правительство: «Военная операция была необходимым и уместным шагом для сохранения эффективности международного бойкота химоружия и пресечения новых нарушений сирийским режимом», — заявила в субботу в Берлине глава немецкого правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

По ее словам, воздушные атаки были совершены с тем, чтобы «ограничить возможности сирийского режима по применению химоружия», а также «предотвратить новые нарушения Конвенции о его запрещении». «Мы поддерживаем решение наших американских, британских и французских союзников, которые таким образом берут на себя ответственность, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН», — подчеркнула в своем выступлении Меркель.

Ранее федеральный канцлер заявляла, что ФРГ не станет участвовать в возможном военном ударе по Сирии. Однако при этом Германия будет «решительно поддерживать все дипломатические шаги в этом направлении», заверила Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации объявил о начале ракетных атак по Сирии в ответ на сообщения о многочисленных жертвах и пострадавших при предполагаемой химатаке в сирийском городе Дума. К Соединенным Штатам присоединились также Великобритания и Франция. Целью ударов стали три сирийских объекта, связанные с химическим оружием.

Германия и раньше заявляла о поддержке на тот момент еще только возможных действий США, Великобритании и Франции в Сирии. «Если постоянные представители в Совете Безопасности ООН выйдут за рамки дипломатических мер, мы выступим в их поддержку», — отмечала лидер федерального правительства.

Напомним, что страны Запада обвиняют сирийское руководство в осуществлении атаки предполагаемо с применением химического оружия 7 апреля в сирийском городе Дума, в результате которой погибло более 40 человек, как сообщают местные врачи и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эксперты «Красного полумесяца», однако, следов химатаки не обнаружили.