Москва, 14 апреля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. США предупредили РФ об ударе по Сирии в целях предотвращения жертв среди российских военных и мирного населения. Об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман в видеообращении, обнародованном на странице в соцсети Twitter.

U.S. Air Force Флаг США

«Прежде чем предпринять какие-то действия, США связались с РФ с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения, — заявил Ханстман. — Все цели, которые были выбраны для поражения, однозначно являются частью нелегальной программы разработки химического оружия, развернутой президентом Асадом (президент Сирии Башар Асад)».

Хантсман также добавил, что удары «США и союзников» по Сирии не являются конфликтом между сверхдержавами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля США при поддержке сил Британии и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирии. Были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-земля» по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры страны.

Удар был нанесен без санкции СБ ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права. Президент РФ Владимир Путин назвал данный удар актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом.

Читайте также: Удар США по Сирии обернётся массовыми терактами в ЕС

А также: Стало известно, когда СБ ООН проведет заседание по Сирии