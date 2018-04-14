Нью-Йорк, США, 14 апреля, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) соберется для обсуждения ударов по Сирии в субботу, 14 апреля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

По их данным, запрошенное Российской Федерации заседание начнется в 18:00 мск.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин потребовал немедленного созыва СБ ООН для обсуждения действий «США и их союзников» в Сирии.

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Как передавало ИА REGNUM, 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирии. Были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-земля» по ряду целей в Сирии.

Сирийские системы ПВО в ходе противовоздушного боя смогли сбить 71 ракету. При этом выяснилось, что основу сирийской системы ПВО составляют старые зенитные комплексы производства СССР.

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