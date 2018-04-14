Вашингтон, 14 апреля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна, а также Великобритания и Франция добились поставленных целей при нанесении ракетного удара по Сирийской Арабской Республике. Свое мнение Трамп, как водится, опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 14 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Идеально исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Соединённому Королевству за их мудрость и силу их отличных вооружённых сил. Лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена», — написал Трамп.

Напомним, вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирийской Арабской Республики ранним утром 14 апреля. Боевые корабли ВМС США, а также американские, британские и французские ВВС выпустили по целям в Сирии 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля».

Однако об эффективности американского удара говорить не приходится — 71 из 103 ракет были сбиты системой противоракетной обороны Сирии. При этом выяснилось, что основу сирийской системы ПВО составляют старые зенитные комплексы производства СССР.

Напомним, 11 апреля Трамп написал на своей странице в Twitter:

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Россия, приготовься, ибо они полетят — хорошие и новые и «умные»! Тебе не стоит быть партнером убивающего газом животного, который убивает людей и наслаждается этим!»

При этом уже достоверно установлено, что никакой химической атаки в сирийском городе Дума, после сообщения о которой Трамп и заявил о намерении ударить по Сирии, на самом деле не было.