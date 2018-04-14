Нижний Новгород, 14 апреля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Сенаторы от Нижегородской области за 2017 год вдвоём заработали свыше 9,233 млн рублей. При этом, если Александр Вайнберг увеличил доход относительно 2016 года на 234,487 тыс. рублей — с 4 392 010,76 до 4 626 497 рублей, то у Владимира Лебедева он остался неизменным — 4 607 114,76 рубля. Совет Федерации обнародовал декларации о доходах членов верхней палаты Федерального собрания и их семей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Существенный вклад в семейный бюджет в 2017 году внесла супруга Владимира Лебедева, чей декларированный доход составил 4 349 568,1 рубля. Относительно января-декабря 2016 года это в 4,56 раза больше (952 877,57 рубля). Впечатляет и имущественный «капитал» второй половины Владимира Лебедева, владеющей пятью жилыми домами площадью от 41,4 до 306,6 кв. м., участком для комплексной жилой застройки площадью 80 010 кв.м., участком на 105 856 кв. м для обслуживания охотничьей базы, восемью квартирами площадью от 40,9 до 86,4 кв. м., домом охотника и рыболова площадью 360,1 кв. м, домиком охотника на 106 кв. м, домиком рыболова на 106,7 кв. м, домиком туриста на 50,5 кв. м, зданием бани на 44,8 кв. м, гаражом на 215,5 кв.м., зданием конторы на 42 кв.м.

Непосредственно сенатору принадлежат два земельных участка для личного подсобного хозяйства площадью 2 520 и 2 300 кв.м., два жилых дома (на 43 и 40,3 кв. м), две квартира на 41,3 кв. м. и 147,4. кв.м. В пользовании супругов также находятся две квартира на 99,5 и 147,4 кв.м.

Автопарк семьи Лебедевых представлен десятью автомобилями, среди которых пять марки «Лэнд Ровер Дефендер», два марки «Тойота Лэнд Крузер», джип «Вранглер Рубикон», «УАЗ 31 519» и «Тойота Хайлендер». В собственности супруги только последний, все остальные принадлежат сенатору. Кроме того, в гараже семьи есть моторная лодка, три автоприцепа, снегоход.

За 2017 год относительно 2016 года состав имущества семьи Лебедевых не изменился.

Напомним, Владимир Лебедев по образованию «радиоинженер», закончил в 1987 году Горьковский политехнический институт им. А. А. Жданова, а до своего нынешнего поста был заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства.

У Александра Вайнберга, в 2017 году «прославившегося» на весь регион историей о строительстве персонального туалета с душевой в здании нижегородского Заксобрания, на праве собственности всё также три жилых дома площадью от 159,4 до 943,9 кв. м, два участка для размещения индивидуальной жилой застройки общей площадью 1 756 кв. м, квартира на 29,5 кв. м, встроенное помещение площадью 145,5 кв. м, парковочное место (258/8409 доли в 840,9 кв. м). На праве пользования у Александра Вайнберга и его несовершеннолетнего ребёнка также есть земельный участок под благоустройство на 293 кв. м, участок на 1 280 кв.м. для размещения индивидуальной жилой застройки, две квартира площадью 95,5 и 177,2 кв.м., жилой дом на 943,9 кв.м. А в гараже у сенатора по-прежнему Hyundai Terracan.

У сенатора Вайнберга два образования, по первому он — учитель физической культуры, а по второму — юрист. Перед избранием он был депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. Помимо этого в 1990-х годах он был гитаристом в музыкальной группе «Любэ».

Все объекты недвижимости сенаторов и их семей находятся на территории России.

Напомним, в Нижегородской области средняя зарплата за январь-декабрь 2017 года составляла 30,6 тыс. рублей.