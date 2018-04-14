Пекин, 14 апреля, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика выступает против применения силы в международных отношениях и призывает с уважением относиться к суверенитету других стран. Такой комментарий сегодня, 14 апреля, выпустило китайское внешнеполитическое ведомство в связи с мощным ракетным ударом США, Великобритании и Франции по Сирийской Арабской Республике.

Pixabay.com Китайский миротворец

«Как всегда, мы выступаем против применения силы в международных отношениях и призываем к уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности других стран», — сказано в заявлении китайского МИД.

Официальный Пекин напоминает, что любая односторонняя военная операция в обход Совета Безопасности Организации Объединённых Наций противоречит целям и принципам Устава ООН, нарушает основные принципы и нормы международного права и усложняет сирийский конфликт.

«Китай настоятельно призывает соответствующие стороны вернуться в рамки международного права и решить этот вопрос на основе диалога и переговоров», — подчеркивает китайское внешнеполитическое ведомство.

Единственный способ решить сирийский конфликт — это политическое урегулирование, подчеркнул МИД КНР.

Стоит отметить, что заявление китайского МИД практически полностью копирует заявление китайского постпреда в ООН, которое тот сделал на экстренном заседании Совбеза ООН по Сирии, созванном Россией.