Дамаск, 14 апреля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, в ходе которого лидеры двух стран обсудили утренний ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба администрации президента Сирии.

Pixabay.com С широко открытыми глазами

Напомним, ранее сегодня, вооруженные силы США, Франции и Великобритании нанесли мощный ракетный удар по Сирии. По уточнённым данным, по целям в САР были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля». Сирийская система ПВО, которая состоит из старых комплексов производства СССР удалось перехватить 71 ракету.

Запад называет свою вероломную атаку «ответом» на якобы химическую атаку в сирийском городе Дума, которой не было в реальности, а имела место инсценировка прозападных боевиков.

В разговоре с Рухани Асад констатировал, что Запад фактически потерял контроль за ситуацией в Сирии.

«Пришло время западным силам, которые поддерживают терроризм, признать, что они потеряли контроль. И в то же время они чувствуют, что потеряли доверие своих народов и мира», — сказал законный сирийский президент.

В свою очередь, президент Ирана осудил варварскую ракетную бомбардировку Сирии и подтвердил, что Тегаран продолжит стоять на стороне сирийского руководства и его народа.

Кроме того, Рухани выразил уверенность, что агрессия Запада не ослабит дух сирийцев в борьбе с терроризмом.