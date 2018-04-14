Вашингтон, 14 апреля, 2018, 12:49 — ИА Регнум. В США в возрасте 86 лет скончался известный американский режиссер чешского происхождения, обладатель двух «Оскаров» в номинации «лучший фильм года» Милош Форман. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает чешское телевидение со ссылкой на его супругу.

Zff2012 Милош Форман

Она сообщила, что Форман скончался в пятницу, 13 апреля, после непродолжительной болезни.

Родители Формана стали жертвами нацистского террора в годы Второй мировой войны. Свою карьеру кинорежиссера он начал в 1950-е годы в родной Чехословакии. Форман считается одним из ведущих представителей так называемой новой волны в кинематографе Чехословакии.

Мировую известность Форман приобрел после того, как в 1963 году его картина «Чёрный Пётр» получила главный приз кинофестиваля в Локарно. Другая его картина «Любовные похождения блондинки» получила Государственную премию Чехословакии.

Поворот в судьбе Формана произошел во время трагических событий «Пражской весны». В тот период Форман находился в США по приглашению киностудии Paramount, узнав о событиях на родине он решил не возвращаться в Чехословакию.

В США его режиссерская карьера достигла пика. Там он снял две картины, которые стали обладателями «Оскара» в главной категории «лучший фильм года». Это лента «Пролетая над гнездом кукушки» 1975 года, которая является экранизацией романа Кена Кинзи, а также картина «Амадей» 1984 года, поставленная по пьесе британского драматурга Питера Шеффера, написанной под влиянием пушкинского «Моцарта и Сальери». Фильм «Амадей» получил сразу восемь «Оскаров».

Также за свою карьеру Форман получил многочисленные премии «Золотой глобус», BAFTA, «Сезар», приз Европейской киноакадемии.