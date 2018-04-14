Москва, 14 апреля, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Следствие смогло установить высокопоставленных должностных лиц, которые препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове, где в результате пожара погибли 64 человека, в том числе, 41 ребёнок. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Кемерово

Сообщается, что специалисты экстренного центра МЧС из Санкт-Петербурга завершили работу на месте пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» и приступили к детальному исследованию полученных материалов в специальных лабораториях.

Также СК сообщил, что в ходе следственных действий было установлено, что ручки запасного выхода кинозала, в котором и погибли десятки детей, были стянуты тросиком с замком, похожим на велосипедный. Мужчины, также находившиеся в кинозале, смогли вырвать тросик, открыть дверь запасного выхода, но наткнулись на стену черного дыма.

По данным следствия, один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки, принял решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым. Однако это не спасло людей, так как в здании продолжала работать вентиляционная система, через которую в кинозал и проник дым.

«Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», — подчеркнули в СК.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 13 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин побывал в Кемерове и встретился с родственниками жертв того страшного пожара. Бастрыкин проинформировал их о промежуточных результатах расследования.

Напомним, ТРЦ «Зимняя вишня» сгорел 25 марта. В результатет пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.