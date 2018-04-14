Москва, 14 апреля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Сирийские системы противовоздушной обороны смогли перехватить 71 из 110 ракет, выпущенных вооруженными силами США, Франции и Великобритании по целям на территории Сирии. Такое заявление сделал сегодня, 14 апреля, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

Mil.ru ПВО в действии

«Сирийскими средствами ПВО, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения», — рассказал Рудской.

Тот факт, что сирийские системы ПВО сбили такое большое количество ракет Запада, свидетельствует о высоком уровне выучки военных Сирии, подготовленных российскими специалистами.

Кроме того, Рудской сообщил, что США и их сателлиты наносили удары по ряду сирийских военных аэродромов, в том числе по авиабазе Шайрат и аэродрому Думейра к востоку от Дамаска. Оба эти аэродрома не пострадали, все направленные на них ракеты Запада были сбиты.

Также были нанесены удары по ряду объектов, которые давно не использовались. Они частично разрушены.

«По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет», — сказал Рудской.

При этом сирийские СМИ сообщают о как минимум шести пострадавших в результате удара по военному складу в районе Хомса.

Ранее Минобороны РФ подчеркнуло, что в отражении ракетного удара по Сирии были задействованы только сирийские системы ПВО, которые состоят из старых комплексов С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», произведенных более 30 лет назад в Советском Союзе.