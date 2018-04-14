Москва, 14 апреля, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал специальное заявление в связи с ракетными ударами вооруженных сил США, Великобритании и Франции по Сирийской Арабской Республике. Заявление российского лидера выпустила сегодня, 14 апреля, пресс-служба Кремля.

Publicdomainpictures.net Песочные часы. Час X

Путин констатировал, что 14 апреля США при поддержке их сателлитов нанесли ракетный удар по объектам вооружённых сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Удар нанесён без санкции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права.

Российский лидер прямо назвал этот удар актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом.

«Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу Шайрат, в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — заявил президент России.

Он отметил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. Однако Запад цинично пренебрег этим фактом и предпринял военную акцию, не дождавшись итогов расследования.

«Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом», — подчеркнул президент России.

Российский лидер заявил, что своими агрессивными действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии. Именно Вашингтон несет страдание мирному населению Сирии и по сути потакает террористами, которые уже семь лет терзают сирийский народ. Именно США своими действиями провоцируют новую волну беженцев из Сирии и Ближнего Востока в целом.

«Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — сказал президент.