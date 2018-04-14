Москва, 14 апреля, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Удар США и их союзников по Сирии напомнил вице-спикеру Госдумы Игорю Лебедеву (ЛДПР) театральную постановку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мистификация

Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска. К американским силам присоединились Великобритания и Франция.

«Весь этот удар западной коалиции по Сирии напоминает театральную постановку. Президент США выступает в СМИ о начале удара, все знают время удара и цели, Сирия заблаговременно эвакуировали всех и всё из зоны удара. Итог — ноль пострадавших и минимум ущерба», — написал Лебедев в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил о том, что «СБ ООН, насколько это возможно в нынешней международной ситуации, не должен оставаться в стороне от происходящего» Парламентарий отметил необходимость дать оценку совершаемым военным преступлениям.