Дамаск, 14 апреля, 2018, 09:19 — ИА Регнум. В результате ракетного удара США и их сателлитов по Сирийской Арабской Республике повреждения получил исследовательский центр в районе Барза в сирийской столице городе Дамаске. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает агентство SANA.

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Напомним, ранее глава Объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на брифинге назвал цели ударов США и их сателлитов в Сирии. Среди целей был обозначен некий исследовательский центр в Дамаске, в котором, по мнению США, разрабатывается и производится химическое оружие.

По данным SANA, в здании, по которому был нанесён удар, был размещен образовательный центр и научная лаборатория.

Подчёркивается, что причинён был только материальный ущерб.

Напомним, Минобороны РФ ранее сообщило, что США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии более 100 крылатых ракет и ракет «воздух — земля».

Значительную часть ракет сирийским системам ПВО удалось перехватить.