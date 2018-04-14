Москва, 14 апреля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. В связи с ракетным ударом США и их союзников по Сирии в Госдуме предложили подумать над новыми условиями существования стран, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Рене Магритт. Условия человеческого существования. 1935

Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска. К американским силам присоединились Великобритания и Франция.

«Я считаю, что сейчас, когда в руках безответственных политиков есть смертельное орудие, способное уничтожить целые государства, необходимо разработать новые условия, при которых могут существовать страны», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Действия американцев стали очередным, абсолютно безнаказанным ударом по международному праву, отметил парламентарий.