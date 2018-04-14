Москва, 14 апреля, 2018, 08:19 — ИА Регнум. СБ ООН не должен оставаться в стороне от военной агрессии США, Франции и Великобритании в Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

(сс) Yann Женева, ООН

Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска на прошлой неделе. К американским силам присоединились Великобритания и Франция.

«СБ ООН, насколько это возможно в нынешней международной ситуации, не должен оставаться в стороне от происходящего. Необходимо, наконец, дать оценку совершаемым военным преступлениям», — заявил Слуцкий.

«Удары США, Франции и Великобритании по Сирии — настоящая военная агрессия против суверенного государства вне всяких рамок международного права, которое, по сути, уже взломано западными странами», — отметил парламентарий.

Вашингтон и примкнувшие к нему европейские столицы, таким образом, в том числе заметают следы в деле с очередной постановочной и фейковой атакой в сирийской Думе, говорит депутат.

Он полностью согласен с мнением, что это бесчеловечная акция затруднит работу миссии ОЗХО. Кроме того, эта атака девальвирует работу по борьбе с международным терроризмом, вновь играет на руку террористическим группировкам.

«США идут на все, чтобы реализовать свое стремление по смещению режима президента Башара Асада. И здесь мы видим уже знакомый сценарий, реализованный в Югославии, Ираке и Ливии. Только в этот раз последствия могут быть значительно опаснее», — заключил Слуцкий.