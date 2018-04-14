Москва, 14 апреля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ни одна из выпущенных американцами крылатых ракет по целям в Сирийской Арабской Республике не входила в зону ответственности российских систем противовоздушной обороны в Тартусе и Хмеймиме. Соответствующее сообщение выпустила сегодня, 14 апреля, пресс-служба российского военного ведомства.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

«Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила», — сказано в сообщении.

Также в Минобороны пояснили, что ракетный удар США и их сателлитов был нанесён 14 апреля в 3:42 по московскому времени по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

О намерении нанести удары по Сирии ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Запад заявляет, что наносит удары в ответ на якобы применение химического оружия правительственными войсками в Сирии, однако уже достоверно известно, что сирийская армия не использует химоружие, а вот поддерживаемые Западом боевики устраивают инсценеровки для того, чтобы дать США и их сателлитам повод нанести удар по Сирии.