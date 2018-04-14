Вашингтон, 14 апреля, 2018, 04:31 — ИА Регнум. Важнейшим достижением Дональда Трампа на посту президента США является увольнение Джеймса Коми с должности директора ФБР, заявила официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Pete Souza Джеймс Коми, экс-директор ФБР

«Одним из величайших достижений президента, которое войдет в историю, станет увольнение Джеймса Коми», — считает Сандерс.

«Коми, как и его коллег, навсегда запомнят в качестве испортившего свою репутацию политикана», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Трамп в Twitter написал, что Коми лгал под присягой. Речь идет о словах Коми, которые тот произнес в конгрессе по делу о «вмешательстве» России в электоральный процесс 2016 года в США.

«Он слабак и лживый слизняк, который, как показало время, оказался отвратительным директором ЦРУ. То, как он вел дело против мошенницы-Хиллари [Клинтон] и события вокруг этого войдут в историю как примеры «запоротой работы», — написал Трамп.

Напомним, Коми уволен в мае 2017 года как «неэффективный руководить ФБР». Мошенница-Хиллари — это бывший госсекретарь США, оппонент Трампа на выборах 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в свет вышла книга Коми, в которой он назвал Трампа «эгоистом», «невероятным лгуном» и сравнил с главой мафии. В книге бывший глава ФБР рассказал, как принимались решения по расследованию взлома электронной почты Клинтон перед выборами-2016.

Читайте подробнее: Экс-глава ФБР сравнил Трампа с мафиози и назвал «невероятным лгуном»