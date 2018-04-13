Москва, 13 апреля, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Глава администрации президента Антон Вайно получил самый большой доход среди всех чиновников Кремля в 2017 году, следует из декларации о доходах служащих, опубликованной 13 апреля на официальном сайте администрации президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин и Антон Вайно

Согласно документу, доход Антон Вайно за минувший год составил 255 млн 839 тысяч рублей. Эта сумма в 14 раз превышает доход президента России Владимира Путина, который составил 18 млн 728 тысяч рублей.

В 2016 году Антоном Вайно был задекларирован доход в размере всего 9 млн 640 тысяч рублей. Таким образом, за год его доходы увеличились в 26,5 раза.

Второе место по объёму дохода в администрации президента занял помощник президента по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов, который в 2017 году заработал 41 млн 206 тысяч рублей. Третьим стал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с доходом 33 млн 584 тысячи рублей.

Наиболее скромный доход за 2017 год оказался у референта президента Натальи Меликовой, которая задекларировала 4 млн 502 тысячи рублей.

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