Москва, 13 апреля, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заработал в 2017 году 18 млн 728 тысяч 268 рублей. Это следует из декларации главы государства о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Доход Путина в 2017 году вырос на 9 млн 869 тыс. 836 рублей по сравнению с 2016 годом — тогда он заработал 8 млн 858 тыс. 432 рубля.

Таким образом, средний ежемесячный доход президента в 2017 году составил 1,5 млн против 738 тыс. рублей в 2016-м.