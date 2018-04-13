Санкт-Петербург, 13 апреля, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Участок петербургского метрополитена на новой, Красносельско-Калининской (коричневой) ветке, от станции «Казаковская» до станции «Путиловская», должен появиться в 2022 году. Об этом заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко в ответе на запрос депутата городского Заксобрания, единоросса Алексея Цивилева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Metro.spb.ru Тоннель метро

Ранее Цивилев поинтересовался причинами, по которым юго-запад Петербурга вновь лишился средств на строительство метро. В 2018 году на эту ветку запланировали 7 млрд рублей, но в марте Смольный перераспределил средства, забрав 4,1 млрд рублей в пользу Фрунзенского радиуса и станции «Новокрестовская» у стадиона на Крестовском острове.

Однако, судя по словам Георгия Полтавченко, так было задумано с самого начала, так как 4,1 млрд рублей он называет «резервом средств».

«Резерв средств в 2018 году на объект был предусмотрен при формировании проекта АИП на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для последующего перераспределения на объект «Строительство Фрунзенского радиуса за станцию «Международная» до станции «Южная», включая проектирование (стадия РД)», — пишет Полтавченко.

Губернатор утверждает, что такая корректировка лимита финансирования в транспортной сфере в целом «не приведет к сокращению» финансирования коричневой ветки, «а также не влечет уменьшение утвержденного объема строительно-монтажных работ на 2018 год».

Пунктирная схема будущей коричневой ветки на юго-западе Петербурга появилась в вагонах метро еще в 2012 году. С тех пор ни одной станции этой линии так и не построили. Фрунзенский радиус, на который потребовались дополнительные средства, также должны были завершить еще в 2016 году.

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Однако уже более пяти лет все силы и средства петербургского метростроения брошены на строительство продолжения третьей, Невско-Василеостровской линии через Крестовский остров: там появилась станция «Новокрестовская», которая нужна для обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года, однако после «мундиаля» ее КПД выглядит весьма сомнительным — рядом нет жилой или деловой застройки. Станция метро «Беговая» также является продолжением этой ветки метро.

При этом Красносельско-Калининская ветка остро необходима юго-западу города, так как действующие станции «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и «Автово» не справляются с нагрузкой, а соседние магистрали в часы пик образуют километровые пробки.