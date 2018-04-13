Санкт-Петербург, 13 апреля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Специалисты Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга вместе с сотрудниками городского Управления ветеринарии и Росрыболовства выехали к реке Новая на юго-западе города, где отмечена массовая гибель рыбы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 13 апреля зампредседателя комитета Александр Кучаев.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Государственные инспекторы у речки Новая

«Мы планируем отобрать образцы мёртвой рыбы, чтобы провести ее исследование и попробовать установить причину гибели. После этого можно будет делать какие-то выводы», — отметил Кучаев.

Напомним, в реке Новая на юго-западе Петербурга местными жителями обнаружена массовая гибель рыбы. По предварительным данным специалистов Росприроднадзора, причиной является нехватка в воде кислорода: рыба просто задохнулась. Источник загрязнения реки пока не установлен.

Изъятые образцы погибшей рыбы будут доставлены в ФГБНУ «Госниорх», подведомственное Росрыболовству, которое и будет проводить исследования. Они займут не один день, предположил Александр Кучаев. До получения их результатов говорить о причине ЧП и виновнике гибели рыбы преждевременно.

В то же время чиновник добавил, что в настоящее время ведется расследование по факту сброса сточных вод в реку Новая с территории аэропорта «Пулково» со значительными превышениями разрешенных норм по целому ряду показателей.

Как сообщили сегодня, 13 апреля, в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО, его инспекторы накануне уже отбирали пробы в реке Новая в рамках административного расследования в отношении ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»). Специалисты должны оценить влияние на водоём сброса сточных вод после очистных сооружении аэропорта.

«Сегодня общество вызвано на вынесение постановления о назначении административного наказания за сброс сточных вод с превышением загрязняющих веществ, который был зафиксирован в декабре 2017 года в ходе проверки обращения граждан», — отметили в Росприроднадзоре. За декабрьское нарушение ООО «ВВСС» будет назначен штраф и внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В то же время в надзорном ведомстве подчеркнули, что у них нет доказательство того, что именно аэропорт «Пулково» является источником неприятных запахов в районе речки Новая. Для прояснения ситуации требуется комплексное обследование реки и установление всех фактов.