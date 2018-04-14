Москва, 14 апреля, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Состояние отношений России и Запада, характеризующееся напряженностью, невиданной с эпохи первой холодной войны, заставляет задаваться вопросом об ответе на постоянно возникающие провокации со стороны западных стран. Какие варианты реагирования есть у России в случае ракетного нападения на Сирию, о возможности которого заявили США и Франция, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

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Показателен пример случившегося год назад в сирийском Хан-Шейхуне. Тогда, 4 апреля 2017 года, произошел инцидент с применением химического оружия, Организация по запрещению химического оружия по итогам расследования заявила, что был нанесен авиаудар с использованием газа нервно-паралитического действия, возможно, зарина. Но еще до всяких результатов расследования два американских эсминца нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Шайрат. Военный эффект того удара был минимален, и реального ответа со стороны РФ не последовало. Но что будет теперь, если американцы намерены нанести ущерб значительно больший, и бить по объектам, атака на которые действительно угрожает российским войскам и их союзникам?

Вариантов не так много, и часть из них, вроде нанесения удара по американским военнослужащим в Сирии или уничтожения кораблей-носителей крылатых ракет чреваты сползанием в крупный конфликт между РФ и США. Как избежать самых опасных последствий и возможно ли это?

Читайте подробности: США готовят ракетный удар по Сирии — что делать России?

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