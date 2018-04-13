Москва, 13 апреля, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Россия должна вывести свои инвестиции, сделанные ею в американскую экономику, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил 13 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя законопроект, предусматривающий ряд ответных мер на санкции США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Есть доллар — платёжная единица, которая эмитируется США и служит на самом деле главным инструментом их господства на финансовых рынках, — сказал Затулин. — Кроме того, есть международные платёжные системы и ряд других общеупотребительных механизмов, которые США запустили и с помощью которых извлекают сверхприбыли, грабя всех остальных. Они это делают давно».

По мнению Затулина, отвечая на американские санкции, Россия должна форсированным образом приступить к выводу своих инвестиций из американской экономики и в срочной перспективе начать отказываться от использования доллара.

Напомним, что руководители фракций Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.

Предполагается, что документ установит запрет на сотрудничество с США по ряду ключевых отраслей, в числе которых алкогольная и табачная продукция. Кроме того, предполагается прекращение или приостановление сотрудничества РФ с США в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли. Речь также идёт о лекарственных средствах, ввозе сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США или другие государства, которые поддерживают те меры, которые США приняли в отношении РФ.