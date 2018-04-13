Москва, 13 апреля, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Закон об ответных мерах в отношении США предполагает возможность игнорирования прав интеллектуальной собственности на продукты США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Законопроектом об ответных мерах в отношении США, в частности, «предполагается исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров, определяемых правительством России, правообладателями которых являются граждане США».

«Это изящная формулировка, которая может толковаться многозначно. Но смысл её сводится к следующему: Россия в качестве санкции сможет игнорировать право интеллектуальной собственности со стороны американских граждан и юридических лиц», — заявил Емельянов.

Он отметил, что одна из составляющих доминирования Запада в мире заключается именно в праве интеллектуальной собственности.

«Забрать у них права интеллектуальной собственности — всё равно что забрать нефть и газ. Это очень существенный (момент)», — отметил парламентарий.

Депутат отметил, что это лишь одно из толкований этой нормы, и «автоматом это реализовано не будет», однако такая формулировка допускает возможность того, что Россия «сможет производить американские товары по американским технологиям без их разрешения, и они (юридические и физические лица США) не смогут от этого получать какие-либо бенефиции».

Напомним, что 13 апреля в Госдуму по инициативе руководителей всех четырех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным был внесён законопроект о мерах воздействия или противодействия на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств. 16 апреля данный законопроект обсудит Совет Думы.