Москва, 13 апреля, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Разблокирование популярного мессенджера Telegram в России возможно лишь после того, как руководство сервиса предоставит ФСБ России электронные ключи для шифрования паролей. Об этом говорится в принятом сегодня постановлении Таганского суда Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

Отмечается, что данные сведения необходимы российской спецслужбе для расшифровки переписки фигурантов дела о террористическом акте в Санкт-Петербурге, который был совершён в апреле 2017 года. Ранее представители Роскомнадзора заявили, что после удовлетворения судом иска ведомства мессенджер будет немедленно заблокирован на территории России.

По сведениям стороны защиты, адвокаты Telegram собираются обжаловать решение суда в самое ближайшее время.

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Напомним, 20 марта Роскомнадзор дал руководству Telegram 15 дней на предоставление ФСБ РФ ключей шифрования. В ответ на это руководство компании заявило, что передать данную информацию «технически невозможно». В начале апреля надзорное ведомство обратилось в суд.

Сегодня, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке популярного сервиса обмена сообщениями Telegram.

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