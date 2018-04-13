Москва, 13 апреля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке в России мессенджера Telegram намерены обжаловать адвокаты международной правозащитной организации «Агора», которая представляет интересы компании в судах.

ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить

Свои намерения юристы объясняют тем, что накануне «убедительно просили» суд отложить рассмотрение иска ввиду отсутствия определения о принятии этого иска к производству и подготовке к судебному заседанию.

«Более того, из СМИ мы узнали, что суд привлек к участию в этом деле ФСБ России, а ее позицию нам также не прислали. У нас не было реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства, ведь этот самый иск Роскомнадзора мы не видели до сих пор. Это вопиющее нарушение права на защиту», — цитирует РБК текст сообщения.

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В компании отметили, что 12 апреля о переносе даты заседания «на разумный срок» к суду обращался адвокат Дмитрий Динзе. Он попросил устранить «грубейшие процессуальные нарушения» и обеспечить представителям Telegram право на защиту, реализацию всех процессуальных прав, предоставленных законом.

Отмечается, что решение суда будет обжаловано после изучения решения суда.