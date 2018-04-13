Москва, 13 апреля, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram в России приговорили к блокировке. Ранее поданный иск Роскомнадзора Таганский суд Москвы удовлетворил сегодня, 13 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Читайте также: Защита Telegram просит суд отложить начало процесса по делу о блокировке

Согласно решению суда, Роскомнадзору разрешено привести эту меру в исполнение немедленно.

Отмечается, что заседание длилось менее получаса.

Ранее по теме: Юристы Telegram не будут участвовать в споре с Роскомнадзором

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзора подал иск Telegram за отказ передать ключи шифрования спецслужбе.

12 апреля Роскомнадзор настоял на немедленной блокировке Telegram, соответствующее ходатайство представители надзорного ведомства передали в Таганский районный суд. В ведомстве подчеркнули, что условием для немедленной блокировки должно быть удовлетворение поданного ранее иска.

Вечером того же дня ходатайство в суд направили юристы Telegram. Сторона защиты попросила суд отложить начало судебного разбирательства по иску «на разумный срок». Отмечалось, что объективных причин рассматривать иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в «экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев», у суда нет.

Добавим, что юристы Telegram на сегодняшнем заседании не присутствовали. Ранее основатель мессенджера Павел Дуров запретил им участвовать в процессе, «дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием».