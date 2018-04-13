Москва, 13 апреля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Строители начали наносить на автомобильную часть Крымского моста дорожную разметку, сообщили в Росавтодоре.

Дорожная разметка

Нанесение разметки — это один из финальных этапов работ по обустройству автомобильной части Крымского моста.

Разметка выполнена из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками и с добавлением микростеклошариков.

Такая технология дает высокий коэффициент отражения под фарами в любое время суток при разных условиях видимости и повышает безопасность движения.

Термопластик наносится на сухое, чистое дорожное покрытие с помощью самоходной разметочной машины.

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Стоит отметить, разметка имеет определенные параметры. Краевая линия — шириной 20 см. Осевая линия дорожной разметки — шириной 15 см. Толщина линии разметки — около 4 мм.

Начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук пояснил, что у Крымского моста два направления движения — по две полосы каждое.

На каждом направлении наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления.

Всего предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, на автомобильной части Крымского моста началась установка шумозащитных экранов. Они устанавливаются для снижения шума после открытия движения по новой автодороге.

Кроме того, на автодорожной арке Крымского моста приступили к укладке асфальтобетона.

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Напомним, Крымский мост — самый большой мост в Европе, его протяжённость составляет 19 километров. На объекте трудятся более 10 тысяч строителей.

Открытие автомобильной части моста запланировано на конец 2018 года.

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