Москва, 13 апреля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Объективных причин рассматривать иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в «экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев», у суда нет. Об этом говорится в ходатайстве адвокатов мессенджера, которое накануне вечером, 12 апреля, было направлено в Таганский суд Москвы.

Оноре Домье. Разговор двух адвокатов

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Как написал в своём канале в мессенджере один из представителей интересов Telegram Павел Чиков, в этой связи сторона защиты попросила суд отложить начало судебного разбирательства по иску на «на разумный срок».

«Мы полагаем, что неисполнение судом требований гражданского процессуального кодекса в части подготовки к судебному заседанию (непредоставление иска, реальной и фактической возможности представить возражения на иск и свои доказательства) существенным образом нарушают право на защиту», — отметил адвокат.

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Юристы попросили суд «обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 апреля, в Таганрогском суде Москвы должен был начаться процесс по делу о блокировке Telegram. Ранее основатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в процессе, «дабы не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием».

12 апреля Роскомнадзор настоял на немедленной блокировке Telegram, соответствующее ходатайство представители надзорного ведомства передали в Таганский районный суд.

В ведомстве подчеркнули, что условием для немедленной блокировки должно быть удовлетворение поданного ранее иска.