Воронеж, 13 апреля, 2018, 10:12 — ИА Регнум. До 25 рублей вырастет стоимость проезда в общественном транспорте в Воронеже. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил 12 апреля мэр Воронежа Вадим Кстенин. Повышение, по словам новоизбранного главы города, будет производиться «последовательно», после установки терминалов безналичной оплаты.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежский троллейбус

По словам Вадима Кстенина, транспортная сфера областного центра сегодня находится в замкнутом круге.

«У нас один из самых низких тарифов на проезд, но, как следствие, совершенно непотребный подвижной состав, абсолютно непрозрачная деятельность перевозчиков. У нас нет возможности на транспорте оплачивать проезд безналично, соответственно, никто не знает реального пассажиропотока», — сказал мэр.

По словам Кстенина, расчеты стоимости проезда в тех городах, где система общественного транспорта функционирует нормально, а транспортные компании работают прозрачно, показывают, что проезд не может стоить 17 рублей — а именно такой тариф сейчас действует в Воронеже.

«Предстоит очень серьезная трансформация, к ней все готовы, за исключением некоторых перевозчиков. К июлю у нас во всех маршрутных транспортных средствах должна появиться возможность безналичной оплаты», — сказал Вадим Кстенин.

Заставить же людей пользоваться возможностью безналичной оплаты власти намерены введением дифференцированных тарифов.

«Само по себе наличие валидатора как-то сильно на экономику предприятия не повлияет. Просто население еще не привыкло к безналу. Повлияет другое. Когда мы последовательно подойдем к введению дифференцированного тарифа: за наличные — 25 руб., а за безнал — 21 руб., тогда люди достанут свои пластиковые карточки», — сказал Кстенин.

В таком случае, уверен глава города, денежные потоки перевозчиков станут прозрачными, они будут платить налоги, более того, в этом случае они готовы работать и при тарифе в 21 рубль.

В последний раз, как сообщало ИА REGNUM, тариф на проезд в общественном транспорте менялся в июле 2017 года — тогда с 15 рублей проезд подорожал до 17-ти. Тариф действует для всех видов транспорта, проезд за 15 рублей сохранился в троллейбусах, где еще в марте 2017-го была введена безналичная оплата. При этом перевозчики обращались с предложениями увеличить стоимость проезда сразу до 27 рублей.

Стоимость проезда в Воронеже сегодня действительно — одна из самых низких в ЦФО. Но при этом, после закрытия в 2016 году проекта «народный маршрут» (бесплатные автобусы, которыми могли пользоваться все желающие), никакие льготы на проезд в Воронеже вообще не действуют.

Читайте также: Прекрасное далёко общественного транспорта

При этом любое повышение тарифа на проезд городские власти обосновывали необходимостью обновления подвижного состава, однако фактически за эти годы мало что изменилось: те маршрутки, которые все же удалось заменить, уже тоже не новые, на многих маршрутах активно используют ПАЗы, которые вообще не сильно подходят для города-миллионника.

О введении безналичной системы оплаты (которая уже давно действует практически во всех городах-миллионниках и почти во всех областных центрах ЦФО) в Воронеже говорят давно. С марта 2017-го, в рамках пилотного проекта, возможность оплаты по карте появилась на двух троллейбусных муниципальных маршрутах, тогда говорилось, что валидаторы заработают во всех автобусах и маршрутках до конца 2017-го. Но вернулись к этому вопросу лишь в начале 2018-го года — в марте был выбран победитель конкурса на установку терминалов оплаты.

Уже к июлю, как ожидается, во всех автобусах и троллейбусах «Воронежпассажиртранс» 250 терминалов. Оплатить проезд можно будет с помощью банковских карт MasterCard, МasterCard PayPass, Visa, Visa PayWave и «Мир». Кроме того, будет разработана система лояльности для пассажиров: при использовании карты для оплаты ее владельцы смогут получать бонусы, кэшбэк, накапливать поездки. Такие же терминалы должны появиться в маршрутках и автобусах частных перевозчиках.