Москва, 13 апреля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США внесли в Госдуму руководители всех четырех фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц.

Документ предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.

Совет Думы обсудит законопроект 16 апреля, сообщил Володин.