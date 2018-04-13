Законопроект об ответных мерах на санкции США внесен в Госдуму
Москва, 13 апреля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США внесли в Госдуму руководители всех четырех фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Государственная Дума РФ
Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц.
Документ предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.
Совет Думы обсудит законопроект 16 апреля, сообщил Володин.