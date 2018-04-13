Донецк, 13 апреля, 2018, 08:41 — ИА Регнум. ВСУ пять раз обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 12 апреля, сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружённые силы Украины

Согласно сообщению, обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Первомайск, Калиново-Борщеватое, Санжаровка, Фрунзе, Калиново. Украинские силовики применяли минометы различного калибра, гранатометы, военную технику и пулеметы.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщают о не менее 20 обстрелах населенных пунктов из различного вооружения. При этом ВСУ вели огонь по школьному автобусу с детьми в поселке Зайцево. Солдаты ДНР, прикрывая собой детей, вывели их из-под обстрела, однако один военнослужащий республики погиб.

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Напомним, украинские войска обстреливают каждый день ДНР и ЛНР, надеясь запугать мирное население. Де-факто Киев устраивает геноцид собственных граждан, при этом прикрываясь тем, что Донбасс якобы «оккупировали российские силы».

Результатом ежедневных обстрелов населенных пунктов стали разрушенная инфраструктура, повреждения автомобилей и домов, ранения и смерть мирных жителей. Несмотря на объявленное ранее перемирие, украинские войска не прекращают обстрелы.