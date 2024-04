Тяньцзинь, Китай, 13 апреля, 2018, 06:41 — ИА Регнум. Электрический грузовик на автопилоте, разработанный в Китае, успешно завершил испытания в порту города Тяньцзинь, расположенного на северо-востоке страны, сообщает 13 апреля агентство «Синьхуа».

Камера беспилотника

Грузовик, оборудованный лазерным радаром, камерой высокого разрешения и интеллектуальными вычислительными мощностями, успешно завершил операции руления, парковки, загрузки и выгрузки контейнеров, а также реагирования на дорожные препятствия.

«Успешные испытания доказывают прорыв, осуществленный Китаем в развитии грузовиков на автопилоте для эксплуатации в портах, что внесет свой вклад в развитие «зеленой» и высокотехнологичной логистики», — заявил представитель компании Tianjin Port (Group) Co., Ltd. Чжу Ляньи.

Грузовик оснащен передовой системой вождения мирового уровня и может проехать 120 км при полной нагрузке и полностью зарядиться в течение одного часа.

Он был разработан совместно компаниями Tianjin Port (Group) Co., Ltd, China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd и Tianjin TruckTech company.

Основатель и генеральный директор Tianjin TruckTech Чжан Тяньлэй отметил, что технологии, использованные в грузовике, могут обеспечивать также высокую производительность техники даже в ночное время суток при туманной, дождливой и снежной погоде.

Автоматизированные контейнерные погрузчики являются перспективным направлением развития портовой инфраструктуры Китая, а беспилотные грузовики могут предложить решение для создание полностью автоматизированных портов, отмечает издание.

Отметим, что Тяньцзиньский порт в 2017 году обработал свыше 15 млн контейнеров и планирует нарастить этот показатель до 18 млн уже в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шанхае завершается строительство самого большого в мире автоматизированного глубоководного порта.