Всё больше стран критикуют провокации Трампа в адрес России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Под «системной угрозой»: Венгрия может попасть под санкции;
- Полный контроль: Украина и Молдавия нашли против кого дружить;
- Главный «риск безопасности»: России решили позволить уйти из Приднестровья;
- Опрометчивый поступок: Берлин призвал Трампа отказаться от удара по Сирии;
- Безопасный отдых: граждан России просят отказаться от поездок на Ближний Восток.