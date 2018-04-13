Москва, 13 апреля, 2018, 04:16 — ИА Регнум. Сирийский президент Башар Асад, на которого ополчился Запад, еще несколько лет назад «был лучшим другом» США и Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу Sky News.

Kremlin.ru Башар Асад

Захарова напомнила, что Асад в прошлом большую часть времени проводил в Британии, где он учился на офтальмолога. И до начала гражданской войны в Сирии, то есть в период, когда он уже был президентом, Асада на Западе считали своим.

«До химического разоружения господин Асад был лучшим другом не Москвы, а Лондона и Вашингтона. Господин [68-й госсекретарь США Джон] Керри, работая в сенате, был в дружеских отношениях с мистером Асадом», — сказала Захарова.

«Асад провел большую часть своей жизни в Британии, он не наш парень, он гораздо больше — ваш парень», — отметила российский дипломат.

Напомним, гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. И уже после начала этой войны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Асад дружили семьями, что в дальнейшем не помешало турецкому лидеру назвать сирийского коллегу «террористом».

В США риторика в отношении Асада еще более груба: американский президент Дональд Трамп не называет сирийского коллегу иначе как «животное».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Захарова назвала идею исключения России из Совета Безопасности ООН «полным безумием».