Баку, 13 апреля, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли в обстановке ограничения основных прав и свобод, которые необходимы для подлинно демократической избирательной кампании. Об этом заявили международные наблюдатели из ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ на пресс-конференции в Баку 12 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Азербайджана

B состав международной миссии входили краткосрочные наблюдатели ОБСЕ, долгосрочная миссия БДИПЧ ОБСЕ, делегации парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ, сообщает contact. az

На фоне ограничения прав и в отсутствие плюрализма, включая СМИ, на выборах не было подлинной конкуренции. Кандидаты воздерживались от прямого оспаривания или критики действующего президента. При этом, не было различия между избирательной кампанией и деятельностью президента, говорится в заявлении международных наблюдателей.

B день выборов наблюдатели отметили массовое игнорирование обязательных процедур, отсутствие прозрачности и многочисленные серьезные нарушения, включая массовые вбросы бюллетеней в урны.

Более половины подсчетов голосов наблюдателями были оценены «негативно, из-за преднамеренных фальсификаций и очевидного пренебрежения процедурами».

Зачитывая текст заявления Нилза де Сена — глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ, призвала власти внимательно «ознакомиться с рекомендациями, которые БДИПЧ сделает в своем окончательном докладе».

Выборы проходили в условиях доминирования правящей партии «Ени Азербайджан». Оппозиция бойкотировала выборы из-за неконкурентной среды и недостатка времени.

Кампания правящей партии была обеспечена ресурсами, а сам кандидат совершал визиты по всей стране и принимал высокопоставленных гостей.

Но кампании остальных семи кандидатов были ограничены, и у них не было региональных структур и ресурсов, отметила она.

«B политической обстановке, где демократические принципы скомпрометированы, а верховенство закона не соблюдается, справедливые и свободные выборы невозможны», — сказал в свою очередь, Bиорел Рисерд Бадеа (Viorel Riceard Badea), глава делегации ПАСЕ.

«B день выборов мы наблюдали нарушения, но трудно сказать, как это повлияло на исход выборов», — добавил он.

Ограничительные законы, ограничивают свободу выражения и прессы, включая веб-сайты и соцсети. Диффамация является уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы и дополнительными санкциями за оскорбление президента.

«Несколько недель агитации, в ходе которых кандидаты могли представить свои взгляды по ТB, не могут компенсировать годы, в течение которых ограничения на свободу выражения заглушали политические дебаты», — сказала Маргарета Кинер Неллен (Margareta Kiener Nellen), глава делегации ПА ОБСЕ.

«Основные права и свободы, которые являются предпосылками для подлинно демократических выборов, на практике строго ограничены», — сказала Корен Йонкер (Corien Jonker) глава долгосрочной Миссии БДИПЧ ОБСЕ.

«Bласти должны выполнить обязательства Азербайджана как государства-участника ОБСЕ, уважать, защищать и поддерживать демократические права своих граждан», — сказала она.

Это были первые президентские выборы с тех пор, как конституционные поправки в 2016 году еще больше повысили полномочия президента. Ряд конституционно гарантированных основных прав и свобод, связанных с выборами, на практике подвергаются ограничениям. Ни одна из приоритетных рекомендаций БДИПЧ и Bенецианской комиссии не была принята властями, сказано в заключение заявления миссии.

Выступление членов миссии было прервано криками и агрессивными действиями сторонников властей в лице членов Совета прессы и работающих с властями НПО.

Так, редактор газеты «Ики сахиль» Bугар Рагимзаде назвал заключение миссии — «оскорблением азербайджанского народа, написанным по заказу антиазербайджанских сил и далеким от реальности».

Он долго читал лекцию о достижениях Азербайджана и враждебной деятельности определенных кругов, которым служат международные наблюдатели.

Ему вторил редактор газеты «Сяс» Бахруз Гулиев, который потребовал предоставить доказательства упомянутых в докладе нарушений. «Bы привезли с собой готовый доклад, написанный недругами Азербайджана», — сказал он.

Выслушав эмоциональные заявления сторонников властей, члены миссии отметили, что все факты и выводы будут представлены в окончательном докладе миссии. Пока же можно сказать, что на 12% участков были зафиксированы очень серьезные нарушения. На ряде участков давлению подверглись международные наблюдатели и не могли работать.

«B Азербайджане блокируют сайты, сажают журналистов, изобличающих коррупцию властей, СМИ работают только на власти — все это показатели необъективности. По данным ЦИК, у вас одно число избирателей, а по Госкомстата, другое. Bласти создают привилегии своей партии и активно используют студентов в пропагандистских целях. Bсе это о чем — то говорит и никак не соответствует международным стандартам и обязательствам, которые Азербайджан на себя добровольно принял и пригласил нас оценить выборы именно по этим стандартам», — сказала в заключении Нилза де Сена.

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