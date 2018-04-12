Кишинёв, 13 апреля, 2018, 00:07 — ИА Регнум. «Молдавия находится в ситуации межгосударственного конфликта с Российской Федерацией», — заявила на межминистерской международной конференции в Копенгагене, посвященной соблюдению Европейской конвенции по правам человека, министр юстиции Молдавии Виктория Ифтоди.

Gov.md Виктория Ифтоди

Свое заявление она подкрепила аргументом о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно констатировал в своих вердиктах, касающихся Приднестровья, что власти Молдавии «не осуществляют эффективного контроля на всей своей территории, часть которой остается оккупированной», сообщает Infotag.

Обращение в ЕСПЧ, по словам Ифтоди, остается «единственным действенным способом защиты прав граждан», проживающих в ПМР.

ИА REGNUM напоминает, что Ифтоди была назначена на пост министра юстиции президентом Молдавии Игорем Додоном по предложению премьер-министра Павла Филипа. При этом Додон сообщил, что «лично знаком с госпожой Ифтоди уже много лет» и считает ее «одним из немногих профессионалов, рекомендованных правящим большинством». Виктория Ифтоди при этом считается человеком, близким к лидеру Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку.