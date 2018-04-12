Дамаск, 12 апреля, 2018, 23:40 — ИА Регнум. К незаконным поставкам отравляющих веществ, применявшихся в ходе конфликта в Сирии, причастны США, Великобритания, Франция, Турция и Саудовская Аравия. Об этом 12 апреля заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

reibai Цитадель Алеппо

По его словам, операцию по поставкам отравляющих веществ координировал некто Хайсам аль-Кассар. «Террористы заполучили вещества из Ливии долгое время назад, из ливийских запасов», — цитирует сирийского дипломата ТАСС.

Как отметил Джаафари, химикаты доставлялись из Ливии в Стамбул на борту гражданских авиалайнеров, после чего переправлялись в Сирию.

Постпред САР подчеркнул, что власти республики не применяли никаких химических веществ против собственного народа, о чём официальный Дамаск заявлял уже «тысячу и один раз».

Как передавало ИА REGNUM, неправительственная организация «Белые каски» 7 апреля распространила информацию со ссылкой на боевиков, находившихся в сирийском городе Дума, о якобы совершённой правительственными силами химической атаке в городе.

Врачи и официальные лица в Думе, Минобороны России опровергли эти сообщения. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в ходе осмотра района не обнаружили никаких следов применения отравляющих веществ. Пострадавших от химических веществ не нашлось и в больницах Думы.

Единственным «доказательством» предполагаемой химической атаки на данный момент является видео, якобы сделанное после инцидента в Думе. На его основании президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести ракетный удар по Сирии.

14 апреля в городе должна начать работу группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую пригласил официальный Дамаск.