* аль-Ислам" — запрещённая в России организация

Дамаск, 12 апреля, 2018, 23:00 — ИА Регнум. В Восточной Гуте завершается процесс вывода боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из поселка Дума, сообщил 12 апреля журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

По его информации, за последний сутки из Думы вышли 1,5 тыс боевиков и их родственников.

«Российским Центром по примирению враждующих сторон с соблюдением необходимых мер безопасности завершается вывод оставшейся части экстремистов и членов их семей незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» из города Дума через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин», — сказал Юрий Евтушенко.

Начальник российского Центра уточнил, что за сутки через гумкоридор из Думы вышли 1521 человек, которых на 40 автобусах в сопровождении сотрудников службы безопасности Сирии и автомобилей скорой помощи отвезли в северные районы сирийской провинции Алеппо.

При этом боевики сдали российским офицерам 31 радиостанцию, пять гранат и шесть единиц стрелкового оружия.

«С 28 февраля из населенного пункта Дума вышли 42 734 человека. Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при участии российского Центра организован выход 166 644 человек», — добавил Юрий Евтушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде Дамаска Восточная Гута завершается операция по его освобождению от боевиков. На этом фоне сообщения западных СМИ о применении там сирийской армией отравляющих веществ противоречат элементарной логике.