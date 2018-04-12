Москва, 12 апреля, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Просроченная задолженность физических лиц по кредитам в 2018 году снижается. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, выступая на заседании президиума совета Ассоциации «Россия».

401(K) 2012 Кредит

"Рост просроченной задолженности по кредитованию физических лиц уже значительно ниже, чем темпы роста самого кредитного портфеля. Уровень просрочки по кредитам физическим лицам уже снижается. Сейчас он составляет 6,7%, на начало года составлял 6,9%. В 2018 году мы видим проявление лучшего качества кредитных портфелей», — рассказал Поздышев.

Также зампред ЦБ рассказал, что в первом квартале 2018 года прибыль российских банков составила 350 млрд рублей против 339 млрд рублей в первом квартале минувшего года.

«Прибыль банковского сектора в первом квартале 2018 года составила 350 млрд рублей, это даже больше, чем в первом квартале прошлого года — 339 млрд рублей», — сообщил Поздышев.

Кроме того, наблюдает прирост объема кредитов, которые российские банки выдали компаниям и частным лицам в первом квартале 2018 года, по сравнению с этим же периодом 2017 года.

Так, в марте просроченная задолженность по кредитам юрлицам увеличилась всего на 0,5% — на фоне роста кредитного портфеля на 1,8%. Поздышев считает, что это очень хороший показатель.

Общий объем задолженности предприятий по кредитам пока не меняется — 6,9%. Но Поздышев надеется, что и этот показатель начнет улучшаться уже во втором квартале 2018 года.

В целом качество кредитных портфелей улучшается, считает представитель финансового регулятора.

«В 2018 году мы видим проявление лучшего качества кредитных портфелей как по кредитованию физических, так и по кредитованию юридических лиц», — подытожил Поздышев.