Екатеринбург, 12 апреля, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Начальник управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин отправлен в отставку. Приказ об этом 11 апреля подписал министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

66.mvd.ru Юрий Дёмин

Дёмин уволен с 12 апреля. Официальной причиной названо истечение срока действия срочного контракта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта один из его заместителей устроил пьяное ДТП. Разгорелся скандал. Позднее в Главном управлении МВД России по Свердловской области заявили о том, что нерадивый сотрудник уволен по отрицательным мотивам. Наказание ожидает и Юрия Дёмина, сказали в полиции, но какое именно, не уточнили.

Возможно, увольнение с поста начальника областного управления ГИБДД и есть то самое наказание.

Отметим, Юрий Дёмин возглавил свердловское ГИБДД летом 2005 года. Он считался непотопляемым руководителем. За свою деятельность он оказался даже участником уголовного дела о превышении должностных полномочий. В январе 2009 года один из местных фотографов заявил о том, что Дёмин якобы ударил его. Последовало судебное разбирательство. Но затем все обвинения с него были сняты.

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