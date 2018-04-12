Красноярск, 12 апреля, 2018, 19:14 — ИА Регнум. В столице Красноярского края сегодня, 12 апреля, начал свою работу Красноярский экономический форум (КЭФ) «Россия 2018−2024: реализуя потенциал». Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, мероприятия форума стартовали с работы молодежной площадки «Поколение-2030». Организатором выступило Молодёжное правительство Красноярского края.

Krskstate.ru и пресс-центр КЭФ На Красноярском экономическом форуме-2018

Тема молодёжной площадки в этом году — «Экономика будущего». Участниками стали более тысячи молодых людей со всей страны — специалисты научно-образовательных учреждений, представители некоммерческих организаций, академического сообщества, молодые предприниматели креативного сектора экономики (архитекторы, дизайнеры, it-специалисты, режиссёры), эксперты в сфере экономики и бизнеса. Уточняется, что по итогам работы молодёжной площадки будет сформирован список лучших идей и предложений правительству РФ, которые будут обсуждать на основном пленарном заседании Красноярского экономического форума, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре КЭФ.

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На КЭФ-2018 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по информационному обеспечению между администрацией Красноярска и ООО «Небанковская кредитная организация Красноярский краевой расчетный центр». Компания будет разрабатывать приложения для мобильных устройств для оперативного информирования горожан. Предполагается, что на первоначальном этапе в приложении будут доступны сведения службы 005, новостная лента официального сайта администрации. В дальнейшем планируется рассмотреть возможность обеспечения обратной связи с пользователями по принципу виртуальной приёмной.

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В ходе КЭФ было озвучено, что в Красноярске построят оптово-распределительный центр продовольственной продукции. Соглашение о строительстве «ОРЦ Красноярск» подписали мэр Сергей Ерёмин и генеральный директор АО «Сибагропромстрой» Камо Мурадян. Задача проекта, реализуемого в рамках государственно-частного партнёрства, — выстроить прямую связь между производителями и конечными потребителями сельхозпродукции. Предусмотрено строительство комплекса сооружений, предназначенных для хранения, переработки, приёма, упаковки и реализации сельскохозяйственной продовольственной продукции объёмом порядка 40 тысяч тонн. Площадь складских и производственных помещений ОРЦ составит более 50 тыс. кв. метров. Его открытие запланировано на первый квартал 2019 года.

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12 апреля в рамках КЭФ состоялось подписание спонсорского договора между дирекцией Зимней универсиады-2019, которая состоится в Красноярске в марте 2019 года, и представителями Сибирского банка Сбербанка.

Кроме того, стало известно, что дирекция Зимней универсиады-2019 подписала соглашение о сотрудничестве с Международным аэропортом «Красноярск». Договор касается подготовки воздушной гавани к приему гостей и участников Студенческих игр.

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Глава Красноярска Сергей Ерёмин и директор Фонда развития физической культуры и спорта Леонид Иванов 12 апреля подписали соглашение о сотрудничестве по созданию в столице края проекта гольф-комплекса. Инициатором этого проекта выступил Сибирский федеральный университет (СФУ). Планируется, что многофункциональный гольф-клуб появится рядом с плодово-ягодной станцией в Октябрьском районе. Его концепция предусматривает формирование объектов для круглогодичного спорта и отдыха. Проект включает в себя создание полноценного 18-луночного поля для гольфа, гольф-академии с тренировочным полем и ландшафтного парка, где планируется сформировать гармоничную зону отдыха с прогулочными и велосипедными дорожками. Проект предполагается реализовать в 2018—2020 годы, уточнили в пресс-центре КЭФ.

Ещё одна новость для красноярцев — в 2018 году в городе планируют приступить к строительству водно-развлекательного комплекса. Договорённости по реализации инвестиционного проекта закреплены в соглашении между администрацией города Красноярска и ООО «КраМЗЭнерго». Аквапарк планируют возвести в районе существующего спорткомплекса «Сокол» на улице Пограничников, его площадь составит 6,5 тыс. кв. метров.

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В рамках круглого стола «Как большие события меняют города?» эксперты обсудили примеры проектов, способствующие масштабному развитию населённых пунктов. Например, красноярец Денис Юшин рассказал об инициативе по обустройству городских парков, а политолог Александр Пилипенко из Ростова-на-Дону предложил новую технологию распределения финансовой поддержки гражданских инициатив по обустройству городских пространств.

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В рамках КЭФ состоялась XIII Генеральная ассамблея международной организации «Северный форум». По данным пресс-центра КЭФ, были приняты «важнейшие решения, которые будут определять направления деятельности Северного форума на ближайших два года». «Северный форум» — площадка для обсуждения и решения вопросов развития северных и арктических территорий. В состав организации в настоящее время входят девять российских регионов и четыре региона других стран — Исландии, Финляндии, США, Кореи. В ноябре 2015 года председателем Северного форума избран Красноярский край.

«Красноярский край достойно завершил период своего председательства в «Северном форуме»: увеличилось количество членов организации, приняты новые проекты по улучшению жизни северян. Наша совместная международная работа делает Север и Арктику ближе, доступнее и комфортнее», — прокомментировал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

По результатам голосования регионов — членов «Северного форума» председателем избран Ненецкий автономный округ.

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В рамках КЭФ министерство экологии и рационального природопользования края и ООО «Красноярский цемент» подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны атмосферного воздуха. «Красноярский цемент» обязуется утвердить санитарно-защитные зоны основной площадки производства и карьеров. При объявлении режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) предприятие будет снижать выбросы на 20−40%.

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На КЭФ был представлен проект строительства целлюлозного производства в Богучанском районе Красноярского края. Над созданием эскизного проекта целлюлозного производства работает АО «Краслесинвест». Открытие целлюлозного производства мощностью 830 тысяч тонн готовой продукции в год запланирован на 2022 год.

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На экспозиции краевой столицы были представлены стандарты благоустройства центральных улиц. Архитекторы показали, как могут измениться улицы Красноярска в соответствии с современными тенденциями урбанистики.

Участникам КЭФ также показали, как будет выглядеть вечерний Красноярск. В рамках экспозиции был представлен цветосветовой мастер-план города. По словам архитектора Александра Осадчего, цветосветовая среда краевой столицы должна быть комфортной, эстетичной, подчёркивать ключевые объекты города.

«Мы внедрим новые подходы освещения городских пространств, архитектурных и важных инфраструктурных объектов, городских вертикалей. При этом предполагаем, что у подсветки могут быть интерактивные сценарии, которые мы используем как элементы городских шоу», — подчеркнул архитектор.

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На Красноярском экономическом форуме 12 апреля состоялся круглый стол «Формирование точек роста в азиатской части России». Его участники определили несколько ключевых направлений развития восточных регионов страны, которые позволят обеспечить комфортные условия для жизни людей и стабильный экономический рост. Одним из наиболее перспективных проектов эксперты назвали создание макрорегионов, первым из которых должна стать «Енисейская Сибирь». Напомним, проект Енисейской экономической зоны, продвигаемый Александром Уссом, предполагает экономическое объединение Красноярского края, Хакасии и Тувы.

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Участники круглого стола «Цифровая экономика и «Цифровые» деньги», состоявшегося на Красноярском экономическом форуме, пришли к выводу, что в ближайшие годы Россия может стать одним из признанных мировых лидеров в сфере развития цифровой экономики.

В краевом правительстве уточнили, что в России на сегодняшний день запущена системная программа развития экономики нового технологического направления — «цифровой экономики». Одной из наиболее перспективных новаций является блокчейн.

«В настоящий момент Россия может сделать технологический рывок, используя новую взрывную технологию — блокчейн на раннем этапе её развития. Рывок, который при правильном применении блокчейна может через несколько лет значительно ускорить экономическое развитие страны, создать новые отрасли и рынки, повысить уровень и качество жизни людей. По сути, создать похожие преимущества, которые в свое время сделали интернет-технологии для западных стран», — прокомментировал эксперт комитета Госдумы РФ, генеральный директор компании BitBaza Даниил Закомолкин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Красноярский экономический форум «Россия 2018−2024: реализуя потенциал» проходит с 12 по 14 апреля при поддержке правительства РФ. На дискуссионных площадках участники КЭФ обсудят образ будущего Российской Федерации в новом периоде.

Ожидается, что мероприятия КЭФ-2018 посетят около 5 тысяч гостей — представителей бизнеса, деловых и общественных объедений, государственных органов, средств массовой информации.